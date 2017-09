10ème Fête du canal de la Siagne : le plein de nouveautés

C'est le 10ème anniversaire qui est célébré cette année pour la Fête du canal de la Siagne. Samedi 9 septembre de 9 à 18 heures, elle permettra de célébrer sur le thème de l'eau, les vertus de ce canal qui de Saint-Vallier de Thiey à Cannes vient alimenter en eau potable tout le bassin de vie de l'ouest des Alpes-Maritimes. Tout au long du parcours, des animations seront réalisés avec l'ensemble des partenaires, associations de sensibilisation au développement durable, collectivités locales, associations sportives et culturelles, etc.. Cela autour de deux thèmes majeurs cette année : préservation de l'eau et de l'environnement.

Des nouveautés aussi à noter dans les animations : un jeu de piste "Space invaders" sur le canal de la Siagne à Peymeinade et Mougins; un rallye à la découverte du canal à Grasse et Mouans-Sartoux; une course "Run and Bike" au Tignet; une "cage à grimper" à Saint-Vallier; une promenade sur les pas de Bonnard au Cannet ou encore les Olympiades du canal à Cannes. A votre santé!