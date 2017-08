15 août : Nice remplace son feu d'artifices par une soirée festive

C'est traditionnellement le point d'orgue de la saison d'été sur la Côte d'Azur. Traditionnellement aussi le 15 août est marqué par des feux d'artifices tirés d'un peu partout. Un peu moins cet été. Mais s'il n'y aura pas de feu d'artifice à Nice, en revanche, le programme n'en reste pas moins fourni sur le littoral. A Cannes, ainsi, ce sera le 5ème et dernier spectacle entrant dans la compétition du Festival d'Art Pyrotechnique avec à la clé une précieuse "vestale d'argent" et un prix du jury. Place aux Philippins de "Dragon Fireworks" pour une soirée qui débutera à 22 heures face à la Croisette sur une musique du groupe américain Imagine Dragons et des illuminations qui se dessineront sur des airs de Céline Dion, de Coldplay et de David Guetta. Un sixième feu d'artifice, hors compétition celui-là, est encore programmé le 24 août avec l'Italien Panzera. Plus d'infos : http://www.festival-pyrotechnique-cannes.com

Pour la nuit du 15 août, d'autres feux d'artifices sont programmés à Menton (22 heures, tiré au large du Bastion), à Théoule-sur-mer et à Sospel. En revanche, plusieurs feux d'artifices hors littoral (notamment ceux de Saint-Paul de Vence et de Mouans-Sartoux) ont été annulés en raison des risques d'incendie.

D'autre part, plusieurs autres villes ont choisi de partir un peu en avance et tireront leurs feux d'artifices aujourd'hui lundi : Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Martin-du-Var ou encore Saint-Martin Vésubie. Quant à Antibes, son Festival pyromélodique se joue tous les jeudis depuis le début d'août avec un prochain rendez-vous jeudi 17 août dans la baie de Juan-les-Pins à 22 heures.

Nice n'illuminera donc pas sa Baie des Anges qui reste marquée par le drame du 14 juillet 2016. Mais la ville compte innover en montant une soirée festive qui vient se placer dans sa nouvelle stratégie "terre d’événements et de rayonnement" avec de 18h à 23h30 un programme d’animations varié et intergénérationnel, sur les différents espaces de la Promenade du Paillon. En pointe de 21h15 à 21h45, un showcase de Lisandro Cuxi, le Cannois lauréat de The Voice 2017. Voir le programme complet de la soirée sur Nice.city-life.fr.