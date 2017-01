15ème Challenge Jeunes Pousses : demi-finales le 20 janvier

Le coup d'envoi du 15ème Challenge Jeunes Pousses de Telecom Valley avait été donné le 15 octobre dernier avec plus d'une centaine de participants. Sur la photo de la promotion ci-dessus (photo Telecom Valley), on remarquera une forte participation féminine pour cette 15 édition. Seconde étape, les quarts de finales, fin novembre avaient permis de dégager dix équipes de demi-finalistes. Une troisième étape, celle des demi-finales se déroulera le vendredi 20 janvier de 9h30 à 15 heures à SKEMA Business School à Sophia Antipolis. Après une présentation orale devant un jury de professionnels, quatre équipes seront sélectionnées pour la Finale. Elle aura lieu le vendredi 24 mars, avec une seconde présentation orale devant des nouveaux jurés, experts dans leurs domaines qui auront à élire le vainqueur du concours.

Nouveauté mise en place en partenariat avec le PEPITE PACA-EST qui soutient le concours depuis cinq ans : le Challenge a ouvert cette année ses portes à tous les étudiants et aux jeunes diplômés disposant du statut national Etudiant-Entrepreneur et justifiant d’un niveau Bac+4. Concours de projets de création d’entreprises innovantes créé en 2002 par l'association Telecom Valley, le CJP s'adresse aux étudiants à partir de Licence Professionnelle, Master et Doctorat.

L’objectif est de développer en équipe pluridisciplinaire (ingénieurs, commerciaux, juristes, etc) un projet d’innovation technologique, sociale ou touristique durant les 6 mois de concours. Tout au long de leur aventure, les équipes sont coachées par des professionnels bénévoles qui les conseillent dans divers domaines pour l’élaboration de leur projet : aspects techniques, économiques, juridiques, financiers et organisationnels de la création d’entreprise.