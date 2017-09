16ème Challenge Jeunes Pousses : les inscriptions sont ouvertes

C'est la rentrée et c'est parti pour un nouveau Challenge Jeunes Pousses. L'association Telecom Valley a lancé la 16ème édition de ce concours de projets de création d'entreprise innovantes à travers l'ouverture des inscriptions. Le top départ, lui, sera donné samedi 14 octobre sur le Campus de Skema Business School à Sophia Antipolis avec la journée de formation de 9 à 15 heures. Puis, pendant 6 mois, les participants seront coachés par des professionnels (adhérents de Telecom Valley pour la majorité d’entre eux). Tous les aspects de la création d’entreprise sont abordés pour soutenir les équipes dans leur démarche d’entrepreneuriat : Juridique, Industriel, Marketing, Communication, Design, Finance, etc.

Créé en 2002, le Challenge Jeunes Pousses est un concours ouvert à tous les étudiants azuréens de niveau Licence Professionnelle, Master, Doctorat et à tous les étudiants et aux jeunes diplômés disposant du statut national Étudiant-Entrepreneur et justifiant d’un niveau Bac+4. Pendant 6 mois, l'occasion pour des étudiants issus d’écoles de commerce, d’ingénieurs, de design, des IUT, de BTS ou des Universités de joindre leurs compétences pour développer une idée de projet et de business. Un mélange de points de vue et de savoir-faire qui permet aux Jeunes Pousses de travailler dans des domaines qui leur sont différents afin d’élargir davantage leur ouverture d’esprit.

Pour cette nouvelle édition, les inscriptions (gratuites) sont ouvertes jusqu'au vendredi 13 octobre 2017 à 12h (inscription possible avec ou sans idée de projet, seul ou en équipe) : www.challengejeunespousses.fr