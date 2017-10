48h pour l'emploi : les forums, job dating, ateliers au programme

La prochaine édition des "48h pour l’emploi" se déroulera les 19 et 20 octobre dans toute la région Paca. Dans les Alpes-Maritimes de nombreux forums et job dating permettront aux candidats de rencontrer en direct les entreprises. Des ateliers seront aussi au programme pour sensibiliser les demandeurs d’emploi et les recruteurs aux nouvelles méthodes de recrutement. Pôle Emploi propose depuis un certain temps déjà la Méthode de Recrutement par Simulation, plébiscitée par des nombreuses entreprises. Lors de cette édition il sera proposé aux entreprises du numérique de découvrir cette approche par compétence appliquée aux métiers du numérique

Parmi les temps forts de ces deux journées, à noter le Forum de l'emploi saisonnier des stations d'Auron, Isola et la Colmiane (19 octobre à Auron de 9h30 à 13h30), le Forum de l'emploi saisonnier à Valberg (20 octobre, de 9h30 à 13h30), les job dating comme celui de Polygone Riviera (19 octobre de 9h30 à 12h30), les ateliers pour affiner sa recherche d'emplois ou encore le rallye de l'emploi à Grasse (du 16 au 19 octobre), le Markethon à Menton (19 octobre). Et pour ceux qui ne peuvent se déplacer, le e-salon à partir du 19 octobre (préalable, vous inscrire sur https://salonenligne.pole-emploi.fr en créant un compte gratuit et en téléchargeant votre CV).