4ème Edition de l’Open de l'Entreprise à Chateauneuf de Grasse

La quatrième édition de "l’Open de l’Entreprise" aura lieu vendredi 16 juin de 9 à 13 heures, à la télépépinière Starteo à Chateauneuf de Grasse (45 chemin du Cabanon). Entrée libre. Cette manifestation permet aux futurs créateurs ou entrepreneurs de rencontrer l’ensemble des acteurs de la création et du développement d’entreprises et de recevoir des conseils personnalisés et gratuits afin de les aider à concrétiser leur projet. Plus d’une trentaine d’organismes seront présents et regroupés en trois pôles :

Le pôle accompagnement : Pôle Emploi, Mission Locale, Couveuse, Portage Salarial, Chambre des Métiers des Alpes-Maritimes, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Chambre d’agriculture, Boutique de Gestion…

Le pôle financement : les plateformes Initiatives (IASA, ITA), les prêts solidaires (ESIA France, IMF Créa-Sol et l’Adie) et bancaires (Société Générale, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole).

Le pôle « experts transversaux » : Avocats en droit des affaires et social, assureurs, protection sociale, E-Reputation, gestion des ressources humaines…

La création d’entreprise apparaît de plus en plus comme un moyen de créer son emploi. En 2015 dans le département des Alpes-Maritimes, 15 160 entreprises étaient créées, soit près de 28 % des créations de la Région PACA. Souvent perçu comme un parcours du combattant, le fait d’être accompagné dans son projet permet d’améliorer considérablement ses chances de succès. En effet, le taux de survie à trois ans est de 80% pour les entrepreneurs accompagnés contre 65% sans accompagnement.

L'Open de l'Entreprise est organisé par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la plateforme Initiative Agglomération Sophia Antipolis et la Télépépinière STARTEO avec le soutien des Pôles emploi d’Antibes-Vallauris, Grasse, Cagnes-sur-Mer et en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la création d’entreprises des Alpes-Maritimes.