50 ans de Sophia : l'impact des technologies sur le monde de demain

C'est l'un des temps forts des festivités du cinquantenaire de Sophia Antipolis. La conférence "50 ans de recherche et d’innovation pour dessiner le monde de demain" se tiendra le jeudi 13 juin de 14 heures à 19h30 sur le Campus Sophia de SKEMA Business School. A travers l'intervention de spécialistes de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat mais également des sciences humaines et sociales et du sport, cette conférence traitera de l'impact des nouvelles technologies sur la société.

Programme

- 14h00 : Accueil des participants

- 14h30 : Lancement officiel par Jean LEONETTI et discours d’ouverture

- 15h00 : Intervention de Charles Pépin, écrivain, philosophe et essayiste sur le thème de l’audace et du courage.

- 15h20 : "Respiration: le souffle de l’action longue" par Alice Modolo, vice-championne du monde d’apnée

- 15h45 : Table ronde "Les nouvelles technologies et leur rôle dans la société de demain", modérée par Pierre-Henri de Menthon, directeur de la rédaction de Challenges avec comme intervenants :

Primavera De Philippi , chargée de recherche au CERSA/CNRS, chercheuse associée à Harvard et spécialiste de la blockchain

- 17 h 30 : Clôture de l’événement et networking cocktail

Inscription gratuite mais obligatoire