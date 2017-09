50AnsInria à Sophia : flash sur le monde numérique de demain

Un site web dédié à l'anniversaire #50ansInria a été ouvert pour, tout au long de l'année, réfléchir ensemble "au monde dans lequel nous avons envie de vivre, et à ses enjeux scientifiques, technologiques, éthiques et philosophiques". "Le site donne la parole à ceux qui ont fait Inria et propose de se tourner vers notre futur numérique. On y trouve un état des lieux scientifique, des travaux de prospective, des témoignages sur le "monde numérique de 1967" et des conjectures sur celui de 2067... Inria hier, aujourd’hui, demain ! Il est ponctué de citations de chercheurs comme celle-ci de Mathieu Desroches, responsable de l'équipe-projet MathNeuro, Inria. "En 2067, les nanotechnologies auront révolutionné les neurosciences expérimentales, permettant une bien meilleure compréhension du cerveau, de la molécule à la cellule et jusqu'aux réseaux. Les chercheurs auront profondément revisité leurs paradigmes biologiques de même que leurs modèles mathématiques. Ce déferlement de nouvelles données, plus précises, toujours plus multi-échelles, apportera aussi de nouveaux défis à l'interface entre neuroscience expérimentale, big data et modélisation."