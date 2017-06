6ème Salon Auto Moto de Menton ce week-end

Plus grand salon automobile de l'est du département le 6ème Salon Auto Moto de Menton aura lieu samedi 10 et dimanche 11 juin dans le cadre de Menton Garavan. Entrée et parking gratuits. Organisé par le Rotary Club de Menton, il permettra de présenter sur près de 10.000 m2 les plus grandes marques autos, motos, camping-car, cycles accessoires services et boutiques…avec les dernières nouveautés. Au total 25 marques automobiles, 16 marques de motos, 75 voitures anciennes seront de la partie… Plus de 6.500 visiteurs sont attendus. Au programme de ces deux journées, une animation non-stop, un village "auto" et cette année un simulateur de conduite qui sera proposé aux visiteurs et aux fans de la vitesse et de la conduite sportive.

A noter aussi parmi les attractions les engins d’écomobilité, à la fois fun et modernes, distribués par Eco-Riders, qui seront à découvrir et tester, sur le stand du revendeur local, Greenlines. Notamment une exclusivité européenne ne devrait pas manquer de séduire les amoureux de glisses en tout genre (skateurs, surfeurs, snowboarders) : la Blink Lite, skate électrique le plus léger du marché.

En pratique