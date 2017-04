70e Festival de Cannes : Ozon, Hazanavicius, Doillon et Campillo

Quelque 18 films ont été retenus pour la Compétition Officielle du 70ème Festival de Cannes du 17 au 28 mai. Parmi eux, quatre films français : Le Redoutable de Michel Hazanavicius; 120 battements par minute de Robin Campillo; L’Amant double de François Ozon et Rodin de Jacques Doillon. En compétition également Sofia Coppola, Michael Haneke…

Qui et quels films dans la prestigieuse Sélection officielle du 70ème Festival du film (17 au 28 mai)? Depuis quelques jours, dans l'attente de la traditionnelle conférence de présentation prévue aujourd'hui en fin de matinée, les rumeurs fusaient. Les pronostics allaient à Sofia Coppola avec "Les Proies", à Emir Kusturica, Arnaud Desplechin avec Les Fantômes d'Ismaël, à Roman Polanski pour "D'après une histoire vraie". Les médias spécialisés s'interrogeaient aussi sur la présence du Franco-Tunisien Abdellatif Kechiche, Palme d'or en 2013, de Michel Hazanavicius avec Le Redoutable, de Jacques Doillon, André Téchiné, Emmanuel Finkiel, Robin Campillo…

Les bonnes réponses sont maintenant connues et il est possible de les trouver entre autres sur le site officiel du festival. Certains des pronostics qui ont circulé se sont trouvés confirmés. D'autres non. Ainsi, pas de Kusturica, de Polanski, de Kechiche, de Techiné, de Finkiel au programme de Cannes. En revanche, Arnaud Desplechin avec Les Fantômes d'Ismaël fera l'ouverture de la Sélection Officielle, mais hors compétition. Dans les 18 sélectionnés de la compétition, on trouvera Michel Hazanavicius et Robin Campillo ("120 battements par minute"). Ce seront deux des quatre réalisateurs français retenus avec François Ozon (L’Amant double), et Jacques Doillon (Rodin, interprété par Vincent Lindon).

Sofia Coppola sera elle aussi là avec "Les Proies" et ses interprètes Colin Farrell, Nicole Kidman, Elle Fanning et Kirsten Dunst. Quelques habitués aussi comme l'Autrichien Michael Haneke qui avec "Happy end" tentera sa troisième palme d'or. Une belle programmation aussi dans les autres sections officielles comme Un certain regard avec Mathieu Almaric à l'ouverture et Agnès Varda, hors compétition ou encore dans les séances spéciales (Vanessa Redgrave avec Sea Sorrow, Raymond Depardon, Claude Lanzman, ...). A noter également 4 événements estampillés 70ème anniversaire avec des cinéastes de haute volée (Jane Campion et Ariel Kleiman avec la présentation de la deuxième saison de la série Top of the Lake, Abbas Kiarostami, David Lynch avec deux épisodes de la troisième saison deTwin Peaks et Kristen Stewart). Un bon cru anniversaire!