7e Trophée Finance et Gestion Côte d'Azur : les 3 nominés

Alexandra Cittadini, Directrice Administrative et Financière de Polyclinique Saint Jean, Raphaël Flipo, Directeur Administratif et Financier de TxCELL et Bernard Reymann, Directeur Administratif et Financier de Median Technologies : ce sont les trois candidats qu'a nominés le jury du Trophée Finance & Gestion de la Côte d’Azur qui sera décerné le 30 mai prochain dans le cadre prestigieux du Domaine de Terre Blanche à Bagnol-en-Forêt. Un jury que préside Anny Courtade, Présidente de Lecasud, la centrale d'achats du groupe Leclerc pour la PACA et la Corse.

Pour la 7ème édition de ce concours organisé par l’association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion de la Côte d’Azur, on pourra noter que, avec TxCELL et Median, deux des trois nominés, sont des DAF de start-up. Tir encore plus groupé, les trois candidats nominés cette année sont issus d’entreprises intervenant dans le domaine de la santé. Un choix qui, pour Christophe Sarlot, le nouveau président DFCG Côte d’Azur vient consolider le projet de créer un pôle Santé au sein de la DFCG Côte d’Azur à la rentrée 2017.

Quant à la conférence et à la table ronde de la cérémonie des trophées, elle sera consacrée aux grands bouleversements de l'ère digitale, avec la numérisation, la digitalisation, l'ubérisation et l'émergence de l'intelligence artificielle. En prélude à la remise des prix, Joël de Rosnay, donnera une conférence à 15h30, sur le thème "L’entreprise 2030 : Numérisation, Intelligence Artificielle et intelligence humaine augmentée". Cette conférence sera suivie d’une table ronde. Elle permettra d'approfondira la vision de l'intervenant sur les tendances en cours et sur les formidables mutations qui remettent en cause beaucoup de paradigmes et interpellent les directeurs financiers.