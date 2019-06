80 ans du CNRS à Sophia : ballade de l’océanographie à la médecine

Explorons ensemble les mondes vivants, les mondes glacés, les mondes des océans, les mondes anciens, lointains, virtuels, les mondes de demain : c'est ce que propose le CNRS pour sa prochaine et 4ème conférence organisée dans le cadre de ses 80 ans. Sur le thème “Balade en mer salée: de l’océanographie à la médecine” , Lionel Guidi, chargé de recherche CNRS au Laboratoire Océanographique de Villefranche-sur-Mer (CNRS-Sorbonne université), et Eric Röttinger, directeur de recherche CNRS à l'Institut de Recherche sur le Cancer et le Vieillissement à Nice (CNRS-Inserm-UCA) vous emmèneront dans ces univers fascinants dont la science ouvre en grand les portes.

Cette conférence anniversaire aura lieu le vendredi 28 juin à 12h15 dans les locaux du CNRS, sur son Campus Azur, dans l'amphithéâtre du GREDEG (250 rue Albert Einstein) à Sophia Antipolis