80 ans du CNRS à Sophia : une conférence pour lancer les festivités

Ce sera le coup d'envoi des festivités d'anniversaire pour les 80 ans du CNRS. Sur le thème "Le CNRS depuis 1939 : 80 années d’une grande aventure scientifique et humaine", la conférence du lancement d'un cycle grand public aura lieu le vendredi 8 février à 17h sur le Campus Azur du CNRS, 250 rue Albert Einstein à Valbonne Sophia Antipolis (Amphithéâtre GREDEG). Elle sera animée par le Dr. Denis Guthleben qui effectuera un retour sur la genèse et sur les temps forts de l’histoire du plus grand établissement de recherche publique en Europe, de ses origines à nos jours… Gratuit. Conférence suivie d'un cocktail.

Le Centre National de la Recherche Scientifique a été fondé le 19 octobre 1939, dans les toutes premières semaines de la Seconde Guerre mondiale. Si les circonstances ont pesé sur sa création, dans un contexte de mobilisation militaire et scientifique, l’établissement n’est cependant pas né ex nihilo. Il prend la suite d’un long cortège de réflexions et de réformes sur l’organisation de la recherche en France, au moins depuis les dernières décennies du XIXe siècle, et d’une grande campagne de sensibilisation en faveur de la science menée dans l’entre-deux-guerres par le prix Nobel de physique Jean Perrin. C'est cette saga qui sera retracée