85ème Rallye de Monte-Carlo : Citroën et Toyota, le retour

Evénement mythique, la 85e édition du Rallye Automobile Monte-Carlo, première épreuve du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA 2017, se tiendra du 16 au 22 janvier sur un parcours renouvelé à plus de 85% par rapport à la précédente édition. Quelque 75 concurrents y participeront (moins que l'an dernier avec 89 concurrents). Cette édition sera marquée par le retour officiel de deux constructeurs emblématiques : Citroën et Toyota, deux marques qui viennent rejoindre Ford et Hyundai en WRC (World Rally Championship).

Pour son retour en rallye, Citroën Racing engage une nouvelle C3 annoncée comme redoutable et pilotée par Kris Meeke et Stéphane Lefebvre. Toyota misera sur les Finlandais Jari Matti Latvala et Juho Hanninen pour réussir la mise en route de sa Yaris. A suivre aussi la Ford Fiesta numéro 1 de Sébastien Ogier.

Côté programme, le rallye s'ouvrira par deux jours et demi de reconnaissances "intenses" du lundi 16 janvier 2017 à 8 heures au mercredi 18 à 14h00 suivies à 16 heures d'une séance de mise au point en condition de course sur une portion de route de la commune de Gap, ville étape pour la 4e année consécutive de l’épreuve. Le départ officiel de cette 85e édition du doyen des rallyes mondiaux sera donné jeudi 19 janvier, Place du Casino à Monte-Carlo, à partir de 18h15.

Suivront deux journées au nord de Gap, entre les départements des Hautes-Alpes et de l’Isère et un retour sur la Principauté en début de soirée le samedi 21 janvier. Le lendemain dimanche, le dernier jour de course sera constitué de quatre chronos, totalisant 53,72 kilomètres, à disputer sans assistance dans l’arrière-pays des Alpes-Maritimes. La traditionnelle remise des prix se fera à partir de 15 heures sur la place du Palais Princier.