Accélérateur Allianz à Nice : un SummerBatch#5 "Deeptech" et IA

Au grand stade de Nice, l'accélérateur a sélectionné cinq startups pour sa cinquième saison d'été ouverte en juillet : Cosmian, HDRain, Recital, WeNow et Yogosha, spécialisées dans la mobilité durable, les nouveaux risques liés au climat et au cyber ou encore dans l’impact social et environnemental. A noter deux entrants (HDRain et Cosmian), qui viennent d'être lauréats 2019 du prestigieux concours i-Lab.

Cinq nouvelles start-up pour le SummerBatch#5 de l'accélérateur d’Allianz France, basé dans le stade Allianz Riviera à Nice : Cosmian, HDRain, Recital, Wenow et Yogosha débutent en ce juillet le programme d’accélération pour une durée de 5 mois. Le jury, composé de représentants d’Allianz France, d’Allianz Partners et d’Idinvest Partners, les a retenues parmi une pré-sélection internationale et très diversifiée. Elles sont spécialisées dans les domaines du futur de la mobilité durable, dans les nouveaux risques liés au climat et au cyber et toujours dans l’impact social et environnemental. Deux femmes entrepreneurs participent à ce nouveau batch, Sandrine Murcia de Cosmian et Valérie Mas de WeNow.

Confirmation de l'expertise pour les startups "Deeptech" et Intelligence Artificielle

Cette nouvelle promotion est aussi l’occasion de lancer la co-accélération de HDRain et WeNow avec Toyota Tsusho Japan. Elle vient d'autre part confirmer l'expertise de l'accélérateur pour les startups "Deeptech" et Intelligence Artificielle. Deux start-up des précédentes saisons proposent une mise en pratique de l’Intelligence Artificielle, l’une pour la lutte contre le cyber harcèlement (Bodygard) et l’autre pour éviter les intoxications médicamenteuses (ExactCure). Toutes deux ont acquis une belle crédibilité : Exactcure (SummerBatch#3) lauréat du prix i-Lab 2019 et Bodyguard (WinterBatch#4) prix AIForGood remporté à l’événement AiParis. Le concours d’innovation i_Lab qui récompense l’innovation technologique (deeptech) a retenu également cette année, deux startups du nouveau SummerBatch #5 : HDRain et Cosmian.

Les belles levées de fonds des "alumnis" de l'accélérateur

Quant aux anciens de l'accélérateur, ses alumnis, ils poursuivent leur développement. A noter ainsi de nouvelles levées de fonds avec Reachfive (SummerBatch#3) qui a engrangé 10 M€ pour son développement à l’étranger et le Niçois MyCoach (SummerBatch#1) qui a levé plus de 6 M€, la plus belle levée de fonds du sport numérique en 2019. A signaler aussi une nouvelle synergie entre une startup et Allianz. Cosmo Connected (WinterBatch#4) qui propose un feu stop de casque notamment pour les motos, a signé un partenariat avec Allianz Partners. Cette offre consiste à proposer aux clients Cosmo Connected une remontée des alertes de détection de chute.

"Cette nouvelle sélection alignée avec les enjeux d’Allianz France sur le risque climatique, la cybersécurité et le futur de la mobilité durable en collaboration avec Toyota Tsusho est très prometteuse" souligne Sylvain Theveniaud, directeur de l’accélérateur. "Les levées de fonds des startups Intelligence Artificielle des précédents batch de l’accélérateur et les prix déjà obtenus par deux des startups de ce nouveau batch au concours d’innovation i-Lab témoignent une nouvelle fois de la qualité des sélections et d’une expertise AI et Deeptech".