Accord de co-développement international SKEMA-Roquette

Roquette, un leader mondial des ingrédients d’origine végétale et pionnier des nouvelles protéines végétales à destination des marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé, s’allie à SKEMA Business School dans le cadre d’un partenariat d’envergure mondiale. Portés par une volonté réciproque d’innovation au sein de leurs territoires respectifs mais aussi d’expansion internationale, les deux partenaires vont développer ensemble une série d’actions sur les trois prochaines années à partir d'un accord qui marque le début d’un partenariat de co-développement international.

Roquette, présent dans plus de 100 pays (chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros, 8.400 collaborateurs) entend grâce à SKEMA répondre aux objectifs de développement de ses compétences. De son côté, SKEMA va s’appuyer sur un groupe compatible avec son ADN, avec de fortes ambitions de croissance et va mettre en œuvre son expertise unique d’organisme de formation sur plusieurs continents. Cet engagement mutuel a été signé récemment dans les locaux du site de Roquette à Lestrem par Marc Peeters, Directeur des Ressources Humaines de Roquette et François-Xavier Théry, Directeur du Corporate Office de SKEMA.

L’accord se déploie dans plusieurs domaines :