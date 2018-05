ActInSpace III à Cannes : comment utiliser l'espace au quotidien

24 heures d’immersion dans l’innovation spatiale ! 24h pour relever des défis et promouvoir l’usage des technologies spatiales de demain ! C'est ce que vous propose la troisième édition du #ActInSpace que la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins organise avec le soutien de Telecom Valley les vendredi 25 et samedi 26 mai à Cannes au Logis des jeunes de Provence Mimont. L'édition cannoise de ce hackathon ActInSpace vient s'inscrire dans une compétition mondiale. Mis en place par le CNES et l’ESA, géré par ESA BIC Sud France, ActInSpace se déroule aux mêmes dates dans le monde entier y compris Harwell et Sci-Tech Daresbury. Ainsi, cet événement créatif unique se déroulera en simultané dans 34 pays et 72 villes internationales, dont 17 françaises.

ActInSpace rassemble des entrepreneurs, des étudiants, des chercheurs d’emploi, des développeurs, des créatifs pendant un week-end. L’objectif est de former des équipes et de résoudre l’un des défis proposés par les organisateurs dans les 24 heures. Les défis consistent à trouver des utilisations quotidiennes pour les technologies ou les données spatiales. Les équipes gagnantes se rendront aux finales nationales et internationales. Tous les projets réalistes recevront un soutien via les incubateurs BIC et partenaires de l’ESA pour favoriser l’émergence de nouvelles startups.

Dans le cadre de ce concours, 39 défis sont proposés aux équipes projets! La liste est en ligne sur le site du concours : https://actinspace.org/challenges. A Cannes, l'hackathon commencera par une visite de Thales Alenia Space vendredi de 10 à 13 heures pour la "mise en esprit". Suivront dans l'après-midi la constitution des équipes qui se mettront au travail dès 16 heures. Chaque équipe aura à présenter son projet le samedi à partir de 15h30 (7 min de présentation et 3 minutes de questions/réponses jury), puis après délibération du jury, les résultats seront proclamés à 18 heures. Pour l'équipe lauréate, des prix sont à gagner ainsi qu'une participation à la finale nationale dont les vainqueurs seront désignés les 26 et 27 juin 2018 à Toulouse.