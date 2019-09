Active Asset Allocation, la fintech niçoise qui a levé 4 M€

Une vidéo de 5 minutes pour en savoir plus sur ce que fait la start-up niçoise Active Asset Allocation. Cette jeune pousse a levé fin juin 4 millions d'euros, aux côtés de Région Sud Investissement, géré par Turenne Capital, et d'Allianz France via son fonds InnovAllianz. Active Asset Allocation est une fintech indépendante d'ingénierie financière. Elle a été créée en 2010 et compte 15 collaborateurs. Interrogée par Linda Labidi pour Objectif Croissance de BFM Business, la fondatrice Adina Grigoriu, explique notamment comment ses algorithmes peuvent mêler différentes approches de gestion des risques. Dans la ligne du développement de Sophia Antipolis, Active Asset Allocation intègre d'autre part l'Intelligence artificielle depuis plusieurs années notamment pour optimiser les algorithmes et gagner beaucoup de temps dans leur calibrage.

Adina Grigoriu interrogée par Linda Labidi pour BFM Business