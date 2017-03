Adastra films (Cannes) au SXSW avec le cluster PRIMI

Société de production basée à Cannes, Adastra films sera l'une des quatre entreprises régionales que PRIMI, le cluster des industries créatives et numériques de la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur emmènera au festival South by Southwest (SXSW) du 10 au 17 mars 2017, à Austin (Etats-Unis). Cet événement est le rendez-vous mondial dédié aux médias interactifs, intégrant festivals de films et de musiques et vitrine des technologies émergentes. Il réunit chaque année des startups, entrepreneurs, investisseurs, journalistes et passionnés des questions numériques du monde entier.

Avec Dark Euphoria, Sève films, Les Films du Tambour de Soie et l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse qui fait également partie du voyage, ces membres du PRIMI, spécialisés dans la production de contenu et les nouvelles écritures auront l'occasion de présenter leurs récents projets et de s’inspirer des dernières tendances, technologies et nouveaux usages dans le but d’enrichir leur réseau international..

Créée en mars 2008, Adastra Films a produit les longs métrages "Brides" (primé à la Berlinale 2014 en section Panorama) et "The Strange Ones" (section officielle SXSW 2017), mais aussi 15 courts métrages, dont 4 sélections à Sundance. La société développe également des contenus innovants dans le cinéma interactif (projet "Pilule Alpha") et la réalité virtuelle, avec de nombreux projets de vidéos 360 pour l’industrie du tourisme.

www.adastra-films.com