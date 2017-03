Aéroport : 18 nouveautés au programme de la saison estivale

Dans le programme estival que vient d'annoncer l’Aéroport Nice Côte d’Azur, c'est le grand retour de Qatar Airways et de sa ligne Nice-Doha avec cinq liaisons directes hebdomadaires qui retient tout particulièrement l'attention. Il s'agit d'une nouvelle escale majeure pour l'aéroport car elle ouvre sur un "hub" dense (165 correspondances), celui de Doha, très ouvert sur le Moyen-Orient et toute l'Asie. Mais au-delà, Nice a continué à tisser sa toile et, dans ce programme estival 2017 qui débutera le 26 mars, ce sont 111 destinations qui seront desservies désormais en vol direct.

L’aéroport enrichit ainsi son réseau de 18 nouveautés, offrant autant de nouvelles escapades pour ses résidents, que de nouveaux points émetteurs pour le tourisme azuréen.

L’Europe sera ainsi connectée à Nice sur 72 destinations avec 4 nouveaux points d’entrée :

Bergame (Italie) avec APG Airlines, pour sillonner la Lombardie

Cluj (Roumanie) avec Blue Air, pour découvrir la Transylvanie

Faro (Portugal) avec easyJet, pour parcourir les côtes de l’Algarve

Florence (Italie) avec Mistral Air, pour une escapade culturelle

Des escales européennes seront également renforcées avec l’arrivée de nouveaux opérateurs sur :

Athenes avec Air France

Londres Stansted avec British Airways et Ryanair

Luxembourg avec Volotea

Manchester avec British Airways

Stavanger (Norvège) avec SAS

Varsovie avec Wizzair

Vienne avec Eurowings

Zurich avec easyJet

La France ne sera pas en reste, totalisant 24 points reliés à Nice dont 2 nouvelles escales et un renforcement :

Brest avec FlyKiss

Clermont-Ferrand renforcé avec l’arrivée de Flykiss

Pau avec Volotea

Sur les continents plus lointains tels que l’Afrique du Nord, l’Amérique du Nord et le Moyen Orient, 15 destinations seront proposées, avec, en nouveauté, outre Doha, le renforcement de Tel Aviv avec le retour de la compagnie Air France sur cette ligne.