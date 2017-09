Aéroport : 4 nouvelles destinations et 5 renforcements pour cet hiver

Faro au Portugal, Cluj en Roumanie, Doha au Qatar et Hambourg en Allemagne : ce sont quatre nouvelles destinations qui sont au programme de la saison d'hiver 2017-2018 de l'Aéroport Nice Côte d'Azur. Cinq autres lignes européennes sont renforcées : Londres, Berlin, Varsovie, Zurich et Bucarest. Au total, plus de 800 vols par semaine sont proposés.

Quatre nouvelles destinations pour cet hiver (Faro au Portugal, Cluj en Roumanie, Doha au Qatar et Hambourg en Allemagne) et cinq renforcements de lignes (Londres, Berlin, Varsovie, Zurich et Bucarest) sont au programme de la saison hiver 2017/2018 de l’Aéroport Nice Cote d’Azur. Pour Faro, à l’extrême Sud du Portugal, point d’entrée de la belle région de l’Algarve, la nouvelle liaison sera opérée par Easyjet (3 vols hebdomadaires). Blue Air volera sur Cluj en Transylvanie (Roumanie), ville située en plein coeur de l’Europe de l’Est, et porteuse d’un riche héritage culturel (2 vols hebdomadaires).

Doha, la capitale du Qatar, revient en liaison directe suite au retour sur Nice de la compagnie Qatar Airways début juillet avec cinq vols par semaine. Une occasion de découvrir les grattes ciels futuristes de Doha, mais surtout de s'envoler beaucoup plus loin en passant par ce hub qui ouvre sur plus de 150 destinations en Afrique, Asie et Moyen-Orient. Enfin, Eurowings permettra des escapades en vol direct sur les canaux d'Hambourg en Allemagne.

Pour la partie renforcement de lignes, en direction de l’Europe de l’Est, Eurowings s’envolera pour Berlin, la compagnie Tarom opérera à nouveau sur Bucarest et la compagnie Wizzair continue son programme sur Varsovie lancé cet été. L’augmentation du nombre d’opérateurs sur ces lignes permettra au territoire azuréen d’être plus accessible et de faire découvrir aux voyageurs européens ses richesses hivernales. Dans l'autre sens, ce sera l'occasion d'autant de découvertes possibles pour les Azuréens.

"Les efforts, entrepris par l’Aéroport Nice Côte d’Azur pour atténuer la saisonnalité du trafic et convaincre les compagnies aériennes de l’attractivité du territoire azuréen pendant la période hivernale, commencent à porter leurs fruits puisque plus de 800 vols par semaine seront proposés à l’hiver 2017-2018", souligne Dominique Thillaud, président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur.