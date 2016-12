Aéroport : Christian Estrosi élu président du Comité de développement territorial

La lune de miel entre les élus azuréens et les nouveaux propriétaires de la Société des Aéroports de la Côte d'Azur se poursuit. C'est le message donné à l'occasion de l'élection de Christian Estrosi à la présidence du Comité de développement territorial de la SACA dont l'objectif est d'associer les acteurs publics locaux à la gouvernance de la SACA et d'examiner ses actions en matière de développement territorial, que ce soit pour ce qui concerne le tourisme, les transports, l’évènementiel ou encore la Smart City. Une élection du président de la Région PACA et de la Métropole Nice Côte d'Azur. qui s'est faite à l’unanimité du Conseil de Surveillance réuni hier pour la première fois avec ses 14 nouveaux membres.

"Cette élection à la Présidence du Comité de développement territorial va me permettre de continuer à défendre avec vigueur et efficacité nos intérêts territoriaux. Ainsi, les collectivités locales continueront de peser sur les décisions essentielles", a commenté Christian Estrosi. "Le consortium Azzurra formé par Atlantia, l’aéroport de Rome et Electricité de France, qui est devenu l’actionnaire majoritaire dont j’avais soutenu la candidature, a démontré lors de ce premier Conseil de Surveillance sa capacité à tenir compte des remarques des actionnaires publics locaux" a-t-il ajouté. "On ne peut que se féliciter de ce dialogue constructif qui laisse présager de très bonnes relations pour la suite de la gouvernance de la SACA."