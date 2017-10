Aéroport : e-concierge, l'assistant personnel qui mixte l'humain et l'IA

L’Aéroport Nice Cote d’Azur lance son application e-concierge, un "assistant personnel hybride" pour le voyageur qui fait appel à la fois à l'intelligence artificielle et à des opérateurs humains. Au menu : réservations, infos pratiques, conseils, prises de rendez-vous…, en français, anglais ou même chinois.

Véritable couteau suisse de l'information de proximité, disponible 24h/24, 7j/7, l’application mobile "E-concierge" que vient de lancer l'aéroport Nice Côte d'Azur est un "assistant personnel hybride" développé pour le voyageur, qu’il soit résident azuréen ou touriste, afin de faciliter l’organisation et le quotidien de son séjour. Réservations en tout genre (billet d’avion, taxi, chambre en fonction du budget et des goûts de l’utilisateur, enregistrement du billet d’avion etc.), informations pratiques (météo, trafic sur la plateforme aéroportuaire, retards éventuels…), conseils (itinéraires, meilleurs restaurants alentour, activités de loisir…), prise de rendez-vous (professionnel, santé, éducation et autre) : c'est ce que se propose de faire pour vous l'en premier lieu cet assistant numérique.

Ajoutons qu'E-Concierge est multilingue, français, anglais et même chinois. De quoi faciliter l’accueil du touriste asiatique sur l’aéroport comme pour un homme d’affaire azuréen de voyage en Chine. Mais au-delà, c'est ce que rappelle la qualification d'"assistant personnel hybride", en complément de l’intelligence artificielle qui répond rapidement et efficacement aux demandes, des opérateurs humains viennent en plus assurer la qualité, le naturel et la personnalisation des réponses. Pour l'aéroport, E-Concierge conjugue donc le meilleur de l’intelligence artificielle et humaine au service des voyageurs.

"Pour répondre aux souhaits et attentes des voyageurs, nous avons choisi de nous inscrire dans une démarche d’accompagnement du voyageur en temps réel et de nous ancrer dans le concept ATAWAD (AnyTime, AnyWhere, AnyDevice) pour être au plus proche de l’utilisateur", explique Filip Soete, Directeur de la BU Commercial de l’Aéroport Nice Côte d’Azur. Une première phase de test avec l’application Wiidii a donc été lancée en juin dernier (la technologie de la startup Wiidii est à l’origine du tout premier assistant personnel hybride au monde). Les testeurs ayant été conquis par le service, l’application définitive, développée en marque blanche sous le nom d’E-Concierge, est apparue dans la foulée. Elle est d’ores et déjà disponible sur les appareils Android et iOS.