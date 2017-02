Aéroport : le Terminal 2 ouvre son nouveau parcours passager

Après le renouvellement complet du Terminal 1 l’an dernier, c'est au tour du Terminal 2 de mener sa mue intérieure. Une première étape a été franchie cette semaine avec l'ouverture du nouveau parcours passager marqué par le réaménagement de la zone de contrôle de sûreté accompagnée d'un nouveau magasin traversant duty-free.

Après avoir renouvelé complêtement le Terminal 1 l’année dernière, l'aéroport Nice Côte d'Azur s'est attaqué au Terminal 2 avec l'ouverture cette semaine d'une nouvelle zone de contrôle unique et optimisée, accompagnée d’un nouveau magasin traversant duty-free. Avec 1860 m², soit +279% de surface pour la nouvelle zone de sûreté unifiée et des aménagements qui s’inscrivent dans une logique d'optimisation du parcours du voyageur, le cheminement des passagers dans le Terminal 2 devrait se faire avec plus de fluidité et de simplicité.

Comme au Terminal 1, les surfaces dites de confort du Terminal 2 (assises et circulation) ont été significativement augmentées (13.237 m², soit +88%). Les salons VIP sont déjà plus spacieux (1 415 m² soit +144%) et le Centre d’Affaires relooké du Terminal 2 rouvre ses portes. Enfin, boutiques et restaurants doubleront quasiment leur superficie (3.706 m² soit + 162%) dans une seconde étape en cours qui sera terminée d’ici la fin de l’année 2017.

Ainsi, pour accéder aux salles d'embarquement, les voyageurs traverseront désormais une vaste boutique de Duty Free opérée par Lagardere Travel Retail sous l’enseigne Aélia Duty Free, sous le signe du luxe avec au menu gastronomie, confiserie, parfums, cosmétiques, vins, champagnes et spiritueux premium. De nouvelles marques font aussi leur apparition, dont la plus prestigieuse maison de parfum de la Côte d’Azur, Fragonard, qui, sous un plafond de pivoines suspendues, permettra de créer son propre parfum dans un étonnant laboratoire des senteurs...

Tout au long du printemps et avant l'été 2017, de nouveaux commerces ouvriront également en salle A, Schengen. Du côté de la salle B, non-Schengen, les travaux continuent aussi. A terme, l'extension prévue permettra la création de boutiques et restaurants supplémentaires en salle d'embarquement et l’Aéroport Nice Cote d’Azur proposera au total 68 boutiques et restaurants sur les 2 terminaux. Un petit centre commercial.

"En ouvrant ce nouveau parcours au sein du Terminal 2, nous arrivons à l’aboutissement de notre vision "offrir l’expérience la plus surprenante dans un aéroport européen" avec la mise en avant du "sense of place" avec des marques - Fragonard, L’Occitane, Lac, Gas - très liées à la Riviera qui complèteront notre offre déjà bien fournie de produits essentiels liés au voyage ou à la destination France", résume Filip Soete, Directeur de la Business Unit Commerciale.