Aéroport : Norwegian augmente de 30% la capacité de son Nice-Oslo

Afin de répondre la demande, Norwegian augmentera de 30% la capacité de la route Nice-Oslo, à partir du 26 mars 2017, en opérant pendant six mois une partie des vols avec des Boeing 787-Dreamliner. Ainsi, jusqu'au 31 octobre, 5 des 13 vols hebdomadaires entre Nice et Oslo seront assurés par des appareils Dreamliner B787- 800 et 900 offrant respectivement 291 et 344 places. Les autres vols seront opérés en B737-800 de 186 sièges. Ce changement permettra d’offrir un total de 207.000 sièges, soit 30% de capacité en plus que l’an dernier, et de répondre à la forte demande estivale, note la compagnie.

Lancée en 2013, la liaison entre Nice et Oslo fut la première route française que Norwegian a choisi d’opérer. Il s’agit notamment d’une des routes les plus populaires auprès des Scandinaves, avec 80 % des ventes effectuées en Norvège. Signe de cette montée de la demande, Norwegian a déjà vendu 30% de sièges en plus par rapport à l’an dernier, à la même date, pour la même période. Entre fin mars et fin octobre 2017, Norwegian espère donc transporter environs 150.000 touristes norvégiens vers l’Aéroport Nice Côte d’Azur.

Avec la compagnie low-cost norvégienne, Oslo est accessible en vol direct depuis l’Aéroport Nice Côte d’Azur à partir de 34,90 € l’aller simple.