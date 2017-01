Aéroport : nouveau record avec 12.427.427 passagers en 2016

Un nouveau record de fréquentation pour l'aéroport Nice Côte d'Azur qui approche les 12,5 millions de passagers en 2016 (12.427.427 passagers exactement soit + 3,4% par rapport à 2015). En dépit de l'attentat de Nice du 14 juillet et du choc qu'a connu ensuite le tourisme local, la plateforme azuréenne a continué sa progression. Elle établit ainsi un nouveau record annuel pour la sixième année consécutive. L'aéroport avait franchi le cap des 10 millions en 2006 mais été retombé sous ce seuil après trois années difficiles (2008, 2009 et 2010). Mais cette marche a de nouveau été franchie en 2011 (une année éclatante avec +8,5% de trafic). Depuis, la croissance s'est poursuivie : 11 millions dépassés en 2012, puis les 12 millions de justesse en 2015 (12.016.730) et près de 12,5 millions aujourd'hui.

