Aéroport : Volotea inaugure sa ligne Nice-Luxembourg

Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, a célébré hier son vol inaugural entre Luxembourg et Nice. Cette nouvelle route a été inaugurée à l’aéroport de Luxembourg en la présence de Johann Vanneste, PDG de l’aéroport de Luxembourg, et d’Edo Friart, Directeur du Développement International de Volotea. Ces derniers ont accueilli les passagers en provenance de Nice, après le baptême de l’avion, réalisé à l’aide des canons à eau des pompiers locaux, comme le veut la tradition.

Compagnie low-cost en pleine expansion, Volotea poursuit ainsi son développement au départ de Nice avec cette nouvelle liaison vers Luxembourg, 5ème destination desservie par la compagnie au départ de la Côte d'Azur (après Pau, Rennes et Strasbourg en France et Palerme en Italie). Pour relier Luxembourg à Nice, Volotea proposera plus de 100 vols et 14 000 sièges, avec une fréquence de deux vols par semaine, tous les mercredis et samedis. Cette nouvelle route sera opérée en Boeing 717 du mois d’avril au mois d’octobre. Tarif annoncé pour avril à partir de 47,28€ l'aller simple.