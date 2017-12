After-Work Telecom Valley : réforme du code du travail en pratique

Conditions et contrats de travail, licenciements, salaires, télétravail, accords collectifs… : les cinq ordonnances du gouvernement présentées cet été vont entrer en vigueur prochainement et réformer en profondeur le droit du travail. Les entrepreneurs seront confrontés à de nouvelles règles dans les mois qui viennent et auront l’obligation de les mettre en œuvre quelle que soit la taille de l’entreprise. C'est pour aider les entreprises azuréennes à mieux connaître et à s'approprier ces réformes que la commission Emploi-Formation de Telecom Valley organise un After Work sur les nouvelles réformes du code du travail du gouvernement Macron, jeudi 7 décembre de 18 à 20 heures à SKEMA Business School, campus de Sophia Antipolis.

L'association propose à cette occasion de décoder les réformes annoncées et d’apporter par le regard croisé de praticiens du droit, les possibilités et les opportunités qu’elles peuvent amener dans la gestion de l’entreprise. Laurent Pina, représentant de la DIRECCTE 06 (Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) et Pauline Malgras, avocat du cabinet Capstan Avocats partageront avec les entreprises azuréennes, leurs fines connaissances de ces dossiers. Ils décriveront les changements à venir avec des exemples concrets et répondront aux questions du public.