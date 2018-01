AfterWork RH à Sophia : la gestion des talents en théâtre forum

Casser les codes de la fonction RH et et proposer chaque mois d’échanger sur les problématiques et les solutions RH apportées dans toutes les organisations : c'est l'objectif que ce sont donnés les AfterWorks RH de Sophia Antipolis. Ils ont été lancés voilà un an par Jocelyne Martinez et Cécile Benchetrit, toutes deux spécialisées dans le recrutement et passionnées par les Ressources Humaines au sens large. Elles ont eu l’envie de s’associer pour permettre aux RH des Alpes-Maritimes et plus particulièrement de Sophia Antipolis de se réunir et d’échanger sur les bonnes pratiques RH actuelles.

Leur projet, désormais porté par l'association AfterWork RH et la CCI Nice Côte d'Azur, réunit chaque mois une soixantaine de participants sur un thème différent et a permis de souder une communauté d'environ 200 membres. Le prochain rendez-vous est donné demain, mardi 9 janvier à 18h30 au Business Pole de Sophia Antipolis sur le thème de "la gestion des talents". Valérie Piola Caselli et Muriel Cauvin alias Violette & Garance animeront ainsi un théâtre forum avec des saynètes liées à la gestion des talents. Violette & Garance seront accompagnées de Jean-Jacques Beltramo, dessin'acteur bien connu et apprécié de la communauté sophipolitaine.

Le Théâtre Forum, est-il précisé, se présente comme un outil d’accompagnement des hommes dans tout changement (structurel, relationnel...). En plaçant le public en position d’acteur, il cherche à faire émerger une intelligence collective avec l’émotion qui déclenche l’action et génère une prise de conscience immédiate ! C'est cette démarche que proposent Violette & Garance qui ont déjà animé bon nombre d'ateliers auprès de Thales, Amadeus, le club des DRH ...

Alors pour bien commencer l'année RH, cap sur ce premier Afterwork 2018. Gratuit mais inscription obligatoire : cliquez ici.