Afterwork RH à Sophia : l'expérience lego serious play®

Un lego serious play® pour accompagner vos changements : c'est ce que propose pour la rentrée l’AfterWork RH Côte d’Azur et l’eDRH de la CCI Nice Côte d’Azur mardi 10 septembre à 18h30 au Business Pole de Sophia Antipolis. Nathalie Trochet (Human Business), se chargera de vous faire vivre l’expérience Lego Serious Play® et vous permettra d'appréhender tout son potentiel. Cette approche offre une formation expérientielle dont le processus fait adhérer les équipes grâce à un langage commun, 100% de participation, une réflexion nourrie, des idées, des solutions et des décisions communes qui émergent rapidement grâce à la vision 3D des constructions et des métaphores qui en découlent.

L’AfterWork RH a un positionnement unique et permet pendant les rencontres mensuelles d’échanger sur les thématiques qui font l’univers des Ressources Humaines. Il est organisé depuis octobre 2016, par Jocelyne Martinez et Cécile Benchetrit, toutes deux passionnées par les sujets RH actuels et animées d'une forte volonté et envie de créer une communauté RH apprenante locale. Elles se sont rapidement associées à l’eDRH de la CCI Nice Côte d’Azur, ce qui leur a permis de donner une envergure supplémentaire à ce projet.