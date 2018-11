Afterwork RH à Sophia : retrouver le plaisir de se rendre au bureau

Et si l'on trouvait ou retrouvait sa joie professionnelle. Le plaisir de se rendre au bureau. C'est en tout cas, sous le titre de "Wake me up", ce que propose l'Afterwork RH Côte d'Azur, organisé avec l'eDRH de la CCI NCA qui aura lieu ce soir mardi 13 novembre à 18h30 au Business Pole de Sophia Antipolis. Ce rendez-vous sera animé par Françoise Lelièvre, fondatrice de l'espace de co-working La Belle Verte à La Colle sur Loup, ex manager RH chez Danone. A travers une conférence interactive, il s'agit d'observer toutes les composantes de la "belle énergie pour stimuler dans nos organisations les ressorts de la joie professionnelle, de l'innovation, et du bien-être en entreprise."

L’AfterWork RH, est-il rappelé, a un positionnement unique et permet pendant les rencontres mensuelles d’échanger sur les thématiques qui font l’univers des Ressources Humaines. Il a été lancé en octobre 2016, par Jocelyne Martinez et Cécile Benchetrit qui se sont rapidement associées à l'eDRH de la CCI Nice Côte d'Azur, ce qui leur a permis de donner une envergure supplémentaire à ce projet. Toutes deux sont passionnées par les sujets RH actuels et sont animées par une forte volonté et envie de créer une communauté RH apprenante locale. Leurs maîtres mots : partage, réflexion, échange, bienveillance, convivialité et plaisir !