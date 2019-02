Afterwork à Sophia : recruter la perle rare dans la Data

"Le Recrutement dans la Data : Comment trouver la perle rare ?" C'est une question que de plus en plus d'entreprises se posent et qui fera l'objet d'un Afterwork animé par Léo Souquet et Sebastien Corniglion, les deux co-CEO du Data ScienceTech Institute à Sophia Antipolis et par Christopher Couthon, CEO chez Couthon Conseil. Le rendez-vous est donné jeudi 7 mars, de 18h30 à 20 heures au Village by CA Provence Côte d'Azur à Valbonne Sophia Antipolis (Rue Claude Daunesse). Le domaine de la Data connaît un essor sans précédent et son rôle dans les années à venir est crucial. Il est donc primordial de savoir comment former ses équipes aux métiers de demain.

Mais quels profils recruter ? Quelles sont les compétences tendances ? Comment attirer de potentiels candidats ? Face aux nouveaux enjeux liés à la transformation numérique, les entreprises cherchent à recruter de nouveaux profils plus compétents. Parmi ces nouveaux métiers, les Data Scientists et experts en Big Data sont les plus recherchés tandis que les profils "Data Scientist" et "Data Engineer" sont de plus en plus demandés. Mais leurs missions ne sont pas toujours claires. De plus, il y a une réelle difficulté à identifier les profils clefs.

Cet afterwork convivial vise à apporter une aide dans le processus de pré-sélection et à identifier les bons candidats

Programme

Le panorama des métiers de la Data

Deux métiers, deux profils de compétences et de carrières : le "Data Scientist" et "Data Engineer"

Comment recruter et encadrer ces experts ?

Discussion : Décrivez votre besoin, nous vous aidons à y voir plus clair

Voir la page de l’évènement : https://www.meetup.com/Data-ScienceTech-Institute-Nice/events/258667283/