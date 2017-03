Agents immobiliers : le fichier AMEPI mobilise à Nice

Avec Brice Cardi et Philippe Godet, respectivement président et directeur exécutif du Fichier AMEPI national et Jacques Agid, président du Fichier AMEPI Alpes-Maritimes, l’ensemble des patrons de réseaux immobiliers et les présidents des trois syndicats immobiliers organisent ce matin, vendredi 24 mars au centre d'affaires de l'aéroport Nice Côte d'Azur (T1) une rencontre avec l’ensemble des professionnels de l’immobilier du département pour leur présenter les atouts du FICHIER AMEPI, fichier de mandats exclusifs partagés.

Il s'agit d'un fichier informatique où les agents immobiliers adhérant à une association locale mettent en commun tous leurs mandats exclusifs. Cette base de données est accessible à toutes les agences, qu'elles soient ou non indépendantes ou membres ou pas d'un réseau commercial ou de franchise. Uniquement consultable par ces mêmes professionnels, le FICHIER AMEPI propose une offre large et étoffée de biens à vendre. Pour davantage de lisibilité, d'efficacité et de performance, cette base de données se décline au niveau local, soit par département, soit par ville. On compte actuellement 3.419 professionnels adhérents sur les 20 000 en activité en France.

Pour mémoire les trois syndicats professionnels (FNAIM Côte d’Azur, SNPI et UNIS) avaient lancé en septembre 2011 le fichier AMEPI des Alpes-Maritimes en s’appuyant sur le succès au plan national du fichier commun AMEPI, né de la fusion en 2009 du SIA national et du FFIP national.