Pour GuestReady, conciergerie haut de gamme, Cannes en tant que ville de moins de 200.000 habitants bénéficie d'une législation avantageuse pour les propriétaires de location de courte durée. Elle n'en accueille pas moins chaque année 50 grandes manifestations professionnelles et 3 millions de visiteurs. Un paradis pour Airbnb…

Cannes, nouvel eldorado pour les propriétaires de logements Airbnb ! C'est là une déclaration de GuestReady, une société de conciergerie haut de gamme, qui ne devrait pas manquer de faire bondir les hôteliers cannois qui ont été les premiers à dénoncer de concurrence déloyale la plateforme la plateforme de location de logement. D'autant plus que dans son communiqué, GuestReady ne manque pas d'argumenter. "Bénéficiant d'une législation avantageuse pour les propriétaires de location de courte durée, Cannes est une ville idéale pour investir. Surnommée "la Cité des Festivals", elle accueille chaque année plus de 50 grandes manifestations professionnelles et reçoit 3 millions de visiteurs dont 56% d'étrangers".

Installée depuis un an à Cannes, la conciergerie GuestReady propose donc ses services aux propriétaires ou investisseurs immobiliers et se vante d'augmenter leur rentabilité de 30% ! GuestReady gère actuellement plus de 50 biens de qualité et, assure-t-elle, devrait en signer le double cette année. Un de ses arguments : la législation reste bienveillante. "Ville de moins de 200 000 habitants, Cannes n'est pas concernée par les limitations et obligations limitant les propriétaires pour la location de leur bien sur le court terme. Une déclaration à la mairie s'avère toutefois nécessaire si le propriétaire dépasse 120 jours de location, afin d'obtenir un numéro d'enregistrement, sous peine de contravention (450€ par location)."

Et de rappeler qu'"un dispositif de télé-déclaration en ligne permet à tous les propriétaires de logements cannois d'effectuer l'enregistrement du meublé de tourisme. Cette procédure d'enregistrement préalable obligatoire concerne tout meublé de tourisme, classé ou non, que ce soit une résidence principale ou secondaire. Les résidences principales ne peuvent quant à elles pas être louées plus de 120 jours par an. On estime que 35% des logements à Cannes sont des résidences secondaires".

C'est dans ce contexte que la conciergerie (elle gère 90% d'appartements et 10% de villas), estime qu'en faisant appel à ses services pour la gestion de leur bien sur les plateformes court terme type Airbnb, Booking.com, TripAdvisor, etc., les propriétaires augmentent en moyenne leur rentabilité de 30%. "Cela s'explique par l'allongement du nombre de nuitées, cumulée à l'augmentation du prix par nuitée. GuestReady utilise un algorithme de tarification dynamique pour y parvenir." De quoi tourner le couteau dans la plaie des hôteliers.