Airport Promenade : un Sheraton de 230 chambres face au Terminal 1

AG Real Estate, filiale du premier assureur vie belge AGI, le plus grand groupe immobilier belge, avec Sheraton comme partenaire hôtelier a été retenu par le groupe Aéroports de la Côte d'Azur pour réaliser son projet Airport Promenade (25.400 m2) à la jonction entre l'aéroport et la ville. Il comprendra un Sheraton 4* plus d'une surface de 11.500 m2 avec une capacité de plus de 230 chambres. Livraison prévue pour 2020.

Aéroports de la Côte d’Azur a annoncé au MIPIM de Cannes avoir retenu le groupement AG Real Estate, filiale du premier assureur vie belge AGI, le plus grand groupe immobilier belge, avec Sheraton comme partenaire hôtelier pour la première tranche (îlot 4.3) d'Airport Promenade. Ce projet immobilier au cœur du Grand Arénas et du pôle d'échange multimodal avait déjà été officialisé l'an dernier au MIPIM 2016 à travers le lancement du processus de consultation par appel d'offres. C'est le résultat de cet appel d'offres qui a ainsi été présenté mardi au MIPIM devant les professionnels de l'immobilier réunis au Palais des Festivals de Cannes.

De plain pied sur la promenade des Anglais, face au Terminal 1

Avec un aéroport qui présente la particularité d’être situé en ville, ce projet immobilier, dont la première tranche est d’une superficie de 25 400 m² environ, aura à intégrer harmonieusement un nouveau quartier de Nice faisant la jonction entre l’aéroport et la ville, au sein du futur quartier d’affaires du Grand Arénas. Il comprendra un hôtel Sheraton 4* plus (pour une surface globale de 11 500 m² environ avec une capacité de plus de 230 chambres), un immeuble de logements dédié à certains Services aéroportuaires de l’Etat (3 100 m²), un immeuble de bureaux (10 000 m²) avec des commerces en pied d’immeuble (800 m²) ainsi qu’un parking sur 2 niveaux d’une capacité totale de 350 places.

Situé de plain-pied sur la Promenade des Anglais, face au Terminal 1 bientôt desservi par le tramway, ce complexe occupera une place stratégique à l’entrée de la ville. Son emplacement, via son emprise et sa connexion directe à l’aéroport, assurera des synergies sur certains services à forte valeur ajoutée, note l'aéroport. C’est le cabinet international Arquitectonica et son architecte fondateur Bernardo Fort-Brescia qui ont été retenus pour concevoir ce projet emblématique, comprenant également dans l’hôtel un restaurant, un centre de réunion, fitness, piscine et spa et dont la livraison est prévue pour 2020.

Ce projet a été conçu en respectant des référentiels de haute qualité environnementale (BREEAM) en visant des niveaux de performance élevés en la matière souligne l'aéroport. Pour Dominique Thillaud, président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur, le lancement de ce projet "démontre et renforce encore la confiance d’opérateurs einternationaux pour l’attractivité de notre Territoire, une destination Premium, et particulièrement au sein de l’Eco-Vallée et de son futur Palais des Expositions".