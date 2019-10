Alain Grandjean, nouveau président du Réseau Entreprendre

A la tête de L2Concept et FactoryUnit à Sophia Antipolis, Alain Grandjean succède Olivier Bret à la présidence du Réseau Entreprendre Côte d'Azur, l'association des chefs d'entreprises qui aident les créateurs.

Un nouveau président pour le Réseau Entreprendre Côte d’Azur : Alain Grandjean, fondateur de L2Concept et FactoryUnit à Sophia Antipolis. Il a été élu fin septembre à la présidence de ce réseau d'entrepreneurs, très actif sur la Côte d'Azur. Alain Grandjean prend la succession d'Olivier Bret qui présidait le réseau depuis trois ans. Un réseau qui regroupe des chefs d'entreprise et dirigeants actifs (75 membres en 2018) qui se chargent d'accompagner les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. (Photo DR, la nouvelle équipe opérationnelle avec de gauche à droite : Edith Martin -chargée de projet, Anabelle Itasse -directrice, Alain Grandjean -président, et Juliette Tourre -chargée de communication et de développement).

Alain Grandjean a rejoint l’association en 2014 comme membre actif. Il est à la tête de L2Concept et FactoryUnit, deux structures complémentaires. Ses deux structures permettent de désigner, concevoir et réaliser des prototypes tout secteur confondu, même si leur vocation première est dans l’automobile. L2Concept a notamment participé à l’élaboration du Lexus Concept UX et s’est également illustré dans la réalisation de coques de bateaux, de drones et de sous-marin. Aujourd’hui, les deux entreprises emploient près de 30 collaborateurs à Antibes.

Se qualifiant comme un "entrepreneur participatif" Alain Grandjean souhaite fédérer les membres de Réseau Entreprendre et de faire rayonner l’association sur la Côte d’Azur. Dans la continuité de son prédécesseur, son but est "de co-construire l’avenir de Réseau Entreprendre avec tous les membres et l’équipe opérationnelle de l’association".