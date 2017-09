Alexandre Caminada, nouveau directeur de Polytech Nice Sophia

Un nouveau directeur pour l'école d'ingénieur Polytech Nice Sophia : Alexandre Caminada, 54 ans. Professeur des universités, Ingénieur ESIEA-Paris de formation, titulaire d’un DEA en intelligence artificielle de Paris XIII et d’un doctorat en informatique de Montpellier, il a succédé à Philippe Gourbesville le 1er septembre dernier.

Alexandre Caminada, 54 ans, professeur des universités, est le nouveau directeur de l’école d'ingénieurs Polytech Nice Sophia. Il avait été nommé par arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du 17 juillet 2017 et a succédé depuis le 1er septembre à Philippe Gourbesville qui finissait son second mandat. Ingénieur ESIEA-Paris de formation, titulaire d’un DEA en intelligence artificielle de Paris XIII et d’un doctorat en informatique de Montpellier, il intègre le Centre National d’Etudes des Télécommunications (le CNET devenu aujourd’hui Orange Labs) en 1993 pour y diriger un projet européen et une unité de recherche sur l’optimisation des réseaux mobiles.

En 2003, il rejoint l’UTBM (université de technologie de Belfort-Montbéliard) comme professeur des universités où il exerce plusieurs responsabilités : responsable d’une équipe de recherche en optimisation, directeur du département de formation des ingénieurs en informatique, puis directeur de la formation et de la pédagogie de l’établissement. Il est très impliqué dans la recherche avec la direction de plus de 20 thèses de doctorat et de nombreuses publications scientifiques.

Il est actuellement élu au Conseil National des Universités et expert auprès de la Commission des Titres d’Ingénieurs.