Alexandre Deniot, nouveau directeur du MIDEM de Cannes

Avec Alexandre Deniot, c'est un spécialiste des services numériques pour la musique que Reed MIDEM vient de nommer à la direction du MIDEM de Cannes. Le troisième directeur depuis le début de la décennie pour un salon phare qui a affronté les grands bouleversements de l'industrie de la musique sous les coups de boutoir du digital.

Un nouveau directeur pour le MIDEM de Cannes, le troisième depuis le début de la décennie. Alexandre Deniot, dont Reed MIDEM, l'organisateur des grands salons cannois vient d'annoncer la nomination, succède ainsi à Bruno Crolot (2010-2015) qui avait pour mission de relancer le MIDEM, puis à Jérome Delhaye, le Directeur de la Division Entertainment de Reed MIDEM qui avait pris le relais. Spécialiste des services numériques dans le domaine de la musique, Alexandre Deniot aura ainsi la charge, du 6 au 9 juin 2017 à Cannes, de la prochaine édition du plus important événement international dédié à l’écosystème de la musique.

Le nouveau directeur du Midem, arrive en effet aux commandes de ce salon emblématique après plus de 15 ans passés dans le secteur de la musique, principalement au sein d’Universal Music Group Paris (UMG) dont il était jusqu’à présent Directeur du Business Development en charge du digital. Pendant les deux dernières années à ce poste, est-il précisé, il a su développer pour Universal Music des offres de services numériques à destination des marchés émergents, et plus particulièrement du continent africain.

"La carrière professionnelle d’Alexandre Deniot au sein d’UMG lui a permis d’acquérir une réelle expertise en particulier dans la gestion d’équipes, le développement des marchés multicanal, les ventes internationales, les stratégies de développement, le e-business et le digital", souligne Jérôme Delhaye, qui lui passe le relais. "Son arrivée dans l’équipe ainsi que son expertise témoignent de la dynamique de développement du Midem que Reed MIDEM souhaite continuer à mener," ajoute-t-il.

"C’est une période passionnante pour rejoindre aujourd’hui l’équipe du Midem", note de son côté Alexandre Deniot. "Si l’événement a dû faire face aux mêmes défis que ceux auxquels l’industrie musicale internationale a été confrontée, le monde de la musique montre aujourd’hui des signes évidents d’une croissance retrouvée, due en particulier au digital, à ses recettes exponentielles et à sa capacité de pénétration de nouveaux marchés porteurs comme la Chine et l’Afrique. En lien constant avec l’ensemble de l’écosystème de la musique, résolument international, novateur et professionnel, le Midem dispose de bases solides pour continuer à se développer. La remarquable initiative du Midem Artist Accelerator, par exemple, pour la découverte de nouveaux talents, témoigne du rôle essentiel que joue le Midem dans cette période de retour à la croissance de l’industrie musicale internationale".