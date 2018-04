Amadeus va agrandir son campus Bel Air à Villeneuve-Loubet

Le leader mondial des technologies pour l'industrie du voyage va construire un bâtiment de 10.000 m2 pour agrandir son site "Bel Air" à Villeneuve-Loubet, aménagé dans les anciens locaux de Texas Instruments (23.000 m2 de bureaux et 20 hectares de terrain). Un investissement de 34 M€ qui permettra l'accueil de 730 personnes supplémentaires (1.400 actuellement) à l'horizon 2020.

Amadeus continue de grandir à partir de Sophia Antipolis et c'est une bonne nouvelle pour l'économie azuréenne et tout particulièrement l'emploi. Il y a un peu plus d'un mois, le leader mondial des technologies du voyage, avait annoncé un grand plan de recrutement. Le plus grand que la technopole ait connu depuis le début des années 2000. Cinq cents personnes pour répondre à l'avènement de nouvelles technologies comme la blockchain, l'intelligence artificielle, le cloud, la réalité virtuelle et le digital en général qui bouleversent aujourd'hui le secteur du voyage.

De nouvelles compétences qu'il faudra pouvoir accueillir dans les meilleures conditions. D'où la décision qui avait été prise d'une extension du site de Villeneuve-Loubet, acquis en 2014 à Texas Instruments qui s'était retiré de la Côte d'Azur. Campus à la Google, le "Bel Air" avait été inauguré en juillet 2015 avec 23.000 m2 de bureaux et 20 hectares de terrain. Ce nouveau site avait permis de regrouper toute l'activité de la réservation aérienne et de diminuer l'éparpillement (Amadeus, au fil des ans, avait fini par avoir des équipes dispersées dans 24 bâtiments différents de la technopole!).

L'extension prévue lui donnera un peu plus d'air pour terminer notamment cette opération de regroupement. Ainsi un permis de construire a été obtenu en mars pour la construction de 10.000 m² supplémentaires sur le site Bel Air. Le nouveau bâtiment, en forme de L, sera en continuité avec les bâtiments existants. Le budget de cette opération a été annoncé à 34 M€. Les travaux devraient débuter en fin d'année ou au début 2019 pour une livraison en 2020. Cet investissement viendra s'ajouter aux 20 M€ pour l'achat du site de TI et aux 10M€ de travaux qui y ont été effectués pour le rénover et le transformer suivant les critères de travail "open space".

Pour le président d'Amadeus S.A.S., Claude Giafferri, le nouveau bâtiment permettra d'accueillir 730 personnes. Il permettra de consolider l'activité Airlines qui avait déjà été regroupée sur ce site et d'héberger des activités transverses. Actuellement Amadeus compte 3.600 personnes sur Sophia Antipolis et 1.400 sur le site de Villeneuve Loubet. Un site qui est donc appelé à grandir autour de 2.100 personnes. Un accroissement du nombre de salariés présents, donc de la circulation vers ce campus qui a poussé la CASA a engager une étude de trafic et a aménager un rond-point sur la route d'accès.