Anthéa vous invite à une soirée en immersion sur des rythmes africains

Direction Afrique pour la soirée Immersion#15 proposée par Anthéa samedi 14 octobre. Une soirée qui sera marquée par la performance de Pedro Coquenão, alias Batida. Un producteur, vidéaste et DJ qui bâtit une implacable machine à faire danser d’où s’échappent les résurgences d’un afro-beat sans âge ou les jaillissements d’un afro-house avant-gardiste.

Nouvelle soirée Immersion samedi à Anthéa. Pour cette Immersion#15, Anthéa embarquera son fidèle public dans un voyage à la découverte de la scène artistique du continent noir, actuellement en pleine effervescence. Après un accueil à partir de 19h30 pour un Apéro-vidéo Afrosonic 2.0 durant lequel une sélection de vidéos sera projetée sur la façade du théâtre afin de découvrir la passionnante création africaine actuelle dont le travail de l’artiste AF Diaphra où les films poétiques de Ng’endo Mukii. A 21h00, la salle Pierre Vaneck proposera la performance du roi de l’afro-electronic Batida qui plongera l’assistance dans le grand chaudron sonique des dancefloors angolais. Une performance qui s’annonce explosive. Enfin la soirée s’achèvera par un after sur la magnifique terrasse d’Anthéa. Un « bal poussière électronique » animé par le DJ Big Buddha qui concoctera un mix festif sur la bande-son d’un Afrique 2.0 urbaine, futuriste et formidablement énergique.

Clou de la soirée : la performance de Batida

Si cette soirée s’annonce très riche, l’évènement marquant sera la performance du vidéaste et DJ Pedro Coquenão qui a pris pour nom de scène Batida qui signifie rythme tout en étant également le nom de beaucoup de compilations pirates qui circulent dans les rues de Luanda. Un artiste qui, à coup de samples de musique angolaise des années 60/70 ou d’instruments live, bâtit une formidable machine à faire danser, aux battements hallucinatoires et aux guitares enivrantes d’où s’échappent parfois les résurgences d’un afro-beat sans âge ou les jaillissements d’une afro-house avant-gardiste. Un cocktail explosif qui mêle danse, vidéo et rap. Une expérience live unique à vivre absolument.

Anthéa – 260 avenue Jules Grec - Antibes

Tarif plein 17,5€ / Tarif réduit 12,5€ / Carte LOL 11€