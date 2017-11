Antibes : 1ère pierre pour la base de voile du Ponteil et sa promenade

Une base de voile au Ponteil avec une nouvelle promenade piétonne fin 2019 : c'est ce qu'annonce la pose de la première pierre de cette réalisation, vendredi 3 novembre à 11 heures, sur le site, boulevard James Wyllie. Pour cette future base nautique entre Ponteil et Salis, la ville a conduit une réflexion globale sur le secteur en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France. En effet, au-delà de la construction d’un équipement nautique de qualité, le projet prévoit de recréer une promenade piétonne sur cet espace en lui rendant son caractère naturel et lui offrant de belles perspectives vers la Méditerranée et les monuments historiques de la ville.

Concrètement, on distinguera 3 constructions en rez-de-chaussée donnant sur la mer. Côté Ponteil, un bâtiment technique pour la maintenance, le local plongée, les secouristes, etc. La base de voile, proprement dite de 800m2, dans laquelle on retrouvera vestiaires, sanitaires, salles de cours, etc. Enfin la dernière construction recevra un local associatif et une handiplage qui permettra de regrouper les deux plages handicapées actuellement au Ponteil et à la Salis.

Les travaux ont débuté en octobre pour une livraison au 2e semestre 2019. Le coût de l'opération se monte à 4,7 millions d’euros financés principalement par Antibes (1,9 M€), la CASA (1,5 M€), le Département (822 000€) et la Région (411 000€). La pose de la première pierre, ce vendredi, aura lieu en en présence de Jean Leonetti, maire d’Antibes Juan-les-Pins et président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, et de Charles Ange Ginesy, président du Département des Alpes-Maritimes.