Antibes Art Fair au menu de Pâques

Evénement pascal traditionnel, la 45ème édition du Salon d'Antibes Antiquités, Art Moderne et Art Contemporain sera inaugurée samedi 15 avril à 11 heures sur le port Vauban, au pied des remparts de la vieille-ville (sur invitation uniquement pour l'inauguration). Le Salon se tiendra du 15 avril au 2 mai. Il attend comme chaque année, plus de 20.000 visiteurs qui viennent découvrir quelques-unes des plus belles pièces actuellement sur le marché international : antiquités, bijoux anciens, design, art moderne et art contemporain.

Pour garantir un choix diversifié et de grande qualité, les organisateurs ont une nouvelle fois sélectionné près de 120 exposants. Aux côtés de meubles estampillés et de tableaux signés par les grands maîtres seront exposées des œuvres créées par quelques-uns des plus importants artistes du XXe siècle et de la scène artistique contemporaine. Un événement aussi à noter lors de l'inauguration : la plasticienne Béatrice de Domenico présentera sa sculpture gonflable monumentale, Supernova. Cette installation est réalisée avec la galerie Beddington et Babylon BB (sous réserve de bonnes conditions météorologiques).

