Antibes : Get In The Ring revient sous la bannière de BA 06

C'est une formule très "punchy" de présentation de start-up. Comme lors d’une compétition de boxe, deux créateurs d’entreprises se retrouvent sur le ring, sur l’appel d’un chauffeur de salle et s’affrontent face à un jury d’investisseurs qui élit le meilleur projet. Get in the ring est apparu dans le ciel de l'écosystème azuréen de l'innovation en décembre 2015. Un concours très iconoclaste avec ses "battles" de start-up. Depuis, deux autres éditions ont eu lieu à Nice, puis à Antibes. Pour la 4ème édition programmée le 4 octobre, petit changement d'organisateur : c'est BA 06, le business accélérateur de la Côte d'Azur qui prend les manettes. Désormais appelée Get In The Ring BA06, ce rendez-vous se tiendra le 4 octobre prochain à l'AzurArena d'Antibes.

Pour les start-up, cette manifestation est une occasion unique de rencontrer des investisseurs et donneurs d’ordre internationaux et profiter d’une belle couverture médiatique! Pour BA 06 dont la vocation est de faire monter en puissance de jeunes entreprises innovantes, c'est un complément naturel de son grand marché de l'innovation de la Côte d'Azur en mars. Un appel est aussi déjà lancé pour élargir le cercle des concurrents invités à monter sur le ring début octobre.

Pour participer, il suffit de remplir les critères suivants : avoir un produit / service innovant, un business model scalable, moins de 8 années d'existence et, autre condition impérieuse, parler anglais, les présentations se faisant dans cette langue internationale. Les participants commenceront la journée de 9h30 à 12h30 par un entrainement au pitch. Puis l'après-midi sera consacré aux matches devant le jury qui pratiquera une première sélection.

Le public quant à lui pourra assister à partir de 18 heures à l'Award Show avec les "battles" des finalistes. Dans chaque catégorie, poids légers, poids moyens, comme à la boxe, les startups s’affronteront sur le ring en 5 "rounds" de 30 secondes devant un jury d’investisseurs pour gagner leur ticket pour la finale "Monde" en mai 2018. Du punch à la clé et, pour finir la soirée, un cocktail networking pour tous.

Un clip vidéo pour vous donner une petite idée du challenge