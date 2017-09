Antibes : l'appli id'Jeunes lancée lors de la Journée Jeunesse et Sport

Tout le panel d’activités ludiques, culturelles ou sportives proposé sur le territoire d’Antibes Juan-les-Pins par des associations et services municipaux entre autres : c'est ce propose la Journée Jeunesse et Sport dont la 12ème édition aura lieu samedi 9 septembre de 10 à 18 heures au Stade du Fort Carré. Une centaine de partenaires variés seront présents et effectueront des démonstrations et/ou des initiations : cirque, natation synchronisée, danses, trampoline, boxe, gymnastique, sports de combat, (en pièce jointe liste complète des participants). Des informations seront également disponibles auprès d’institutions comme la Mission Locale Antipolis, la CASA, le conservatoire et autres associations…

Au programme des animations gratuites (baptêmes de plongée en piscine, mur d’escalade, tir à l’arc, tir au pistolet, accrobranche, balade en poneys, structures gonflables géantes, jeux de rôle, sport de balles et ballons…), tandis que tout au long de la journée s’enchaineront sur le podium des démonstrations de danses, de chants, d’arts martiaux, de yoga ou de chant…..

Une appli pour les 12 à 25 ans et leurs familles

A 11h 30 avec la remise des prix junior et jeune méritant 2017, qui mettront à l'honneur plus de 60 jeunes (le prix junior et jeune méritant récompense individuellement ou en groupe des actions citoyennes ou un titre honorifique réalisées ou obtenu par les jeunes antibois).

Dans la foulée, sera lancée l’application Jeunesse id’Jeunes de la Ville d’Antibes Juan les Pins. Organisée en 9 rubriques, id 'Jeunes répond aux besoins et interrogations des jeunes de 12 à 25 ans et leurs familles. On y trouve notamment des idées pour sortir, faire du sport ou se cultiver, ainsi qu’une multitude de renseignements sur l’orientation dès la 3e, la découverte des métiers, la mobilité internationale…

Le centre ados a également sa rubrique et partage ainsi les souvenirs de vacances des jeunes, des informations fréquentes vont seront données la programmation du Kiosk’IJ, les bons plans de la carte LOL etc..

Des liens sont également proposés avec des infos sur les transports en bus ou en train, des offres de Jobs, de stages de services civiques ou de volontariats.