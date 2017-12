Antibes : les nouveaux services "smart city" du mobilier urbain

Le contrat de mobilier urbain que JCDecaux a renouvelé pour 15 ans avec Antibes a inclus des services innovants qui répondront aux nouveaux enjeux urbains liés à la Smart City et à la connectivité (puces NFC, beacons, prises USB, bornes Wi-Fi, petites antennes 4G pour anticiper le déploiement de la 5 G…). La nouvelle génération du mobilier urbain est annoncée.

Ce qui n'est pas en soit original, c'est que JCDecaux SA ait renouvelé, à la suite d’un appel d’offres, son contrat de mobilier urbain avec Antibes pour une durée de 15 ans. L'annonce en a été faite hier par le numéro un mondial de la communication extérieure. Ce qui est en revanche moins courant, c'est la volonté d'y inclure des services innovants facilitant le quotidien des habitants et des touristes, services qui figurent au contrat afin de répondre aux nouveaux enjeux urbains liés à la Smart City et à la connectivité. (Photo DR)

Sont ainsi listés pour les mobiliers 2 m² et 8 m², des puces NFC qui permettront d’ouvrir une application ou d’être redirigé vers un site Internet en lien avec l’information diffusée sur le mobilier digital en approchant le smartphone compatible du lecteur NFC. Des beacons, balises émettant en Bluetooth, serviront également à un usage touristique : itinéraires de parcours, visites à faire.

Pour les mobiliers 2 m² uniquement sont prévus prise USB, bornes Wi-Fi, possibilité d’héberger les petites antennes 4G des opérateurs mobiles pour leur permettre d’améliorer la performance de leurs réseaux et d’anticiper le déploiement de la 5G ainsi que les petites antennes des opérateurs de l’Internet des Objets. Ces mobiliers 2m2 pourront également accueillir des équipements additionnels tels que des capteurs (climatiques, environnementaux, flux piétons), des haut-parleurs….

Côté environnemental, les mobiliers sont éco-conçus et leurs performances énergétiques optimisées, notamment avec l’utilisation de LED pour le rétro-éclairage, afin de réduire les consommations jusqu’à 60% selon les mobiliers. La couverture des besoins électriques sera assurée à 100% par l’achat d’électricité d’origine renouvelable. Enfin, le choix de matériaux nobles tels que l’acier, l’aluminium, ou le verre permet de garantir une qualité de service sur toute la durée du contrat.

Le contrat JCDecaux Antibes porte sur le design, l’installation, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de 48 mobiliers urbains publicitaires 2 m² et 8m², représentant un total de 162 faces publicitaires, 32 mobiliers urbains publicitaires digitaux 2 m² et 8 m², dont des double-face, soit 39 écrans digitaux, 20 mobiliers non publicitaires 2 m² sur platine.