Antibes : les Sharks reçoivent ce soir Le Mans, leader de ProA

Une rencontre difficile ce soir, lundi 23 octobre à 20h45 pour les Sharks d'Antibes qui reçoivent Le Mans à l'AzurArena au titre de la 6ème soirée de championnat ProA de basket. Alors que la saison précédente c'était la RocTeam de Monaco qui menait la danse et se révélait pratiquement invincible, pour ce début de saison 2017-2018, c'est Le Mans qui caracole en tête avec 5 victoires sur 5 matches. Elle reste la seule équipe pour l'instant invaincue, le second, Pau-Lacq-Orthez ayant subi une défaite (sur six matches joués) tandis que Monaco (3ème au classement) ayant connu déjà 2 défaites là également sur 6 matches.

Les Antibois pourront se rassurer en consultant l'historique des confrontations. En 33 matchs entre les deux clubs depuis la création de la Ligue Nationale de Basket en 1987, le bilan est très légèrement en faveur des Antibois : les Azuréens l’ont emporté 17 fois et se sont inclinés à 16 reprises face au MSB Le Mans avec une dernière victoire qui remonte au 21 février 2014.