Artisanat : l'Atelier S&L Prestige à Sophia, couronné par le label EPV !

Ce n'est pas une entreprise du numérique qui se distingue aujourd'hui à Vallauris, sur le territoire de Sophia Antipolis (chemin Saint-Bernard) mais une jeune entreprise (on ne parle guère de start-ups dans le domaine de l'artisanat) qui s'est spécialisée dans la ferronnerie d'art et la métallerie fine. Lancé en avril 2012 par deux jeunes artisans d'art, Nicolas Singery et Thomas Lesueur, l'Atelier S&L Prestige cartonne pourtant avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 M€. S'il a peu communiqué depuis sa création, l'atelier n'en a pas moins obtenu récemment une reconnaissance exceptionnelle à travers une labellisation “Entreprise du Patrimoine Vivant” (EPV). C'est d'ailleurs dans le cadre de ce label qu'il participe ce vendredi 12 octobreaux "Journées des savoir-faire d'excellence" EPV et ouvre ses portes au public de 8h à 17h30. (Photo DR : Thomas Lesueur (à droite) et Nicolas Singery en prospection à Manhattan au printemps dernier).

Le renouveau d'un savoir-ancestral

L'histoire de l'Atelier S&L Prestige mérite en tout cas d'être racontée. Elle débute il y a un peu plus de six ans quand deux amis passionnés décident de s'associer le 3 avril 2012 pour fonder un atelier à Biot. Ils sont complémentaires. Thomas Lesueur, compagnon du devoir spécialisé en ferronnerie d’art et Nicolas Singery, diplômé de l’école Boulle, référence européenne en matière de design et de métiers d’art, disposent chacun d'un savoir-faire bien particulier. Des savoir-faire rares, qu’ils ont acquis durant leurs prestigieuses formations respectives et qui, combinés, permettent de proposer des réalisations haut de gamme en ferronnerie d’art et métallerie fine. Le pari est pourtant osé du haut de leurs 25 ans. Cela d’autant plus qu’il ne s’agit pas de reprendre une entreprise ayant fait ses preuves par le passé, mais bien, à partir d'un savoir ancestral, d’en créer une qui soit de leur temps !

Mais banco. Le succès arrive vite. Leurs réalisations séduisent les clients les plus exigeants. Le bouche à oreille international fonctionne. L'atelier est rapidement référencé par les grands noms de l'architecture et de la décoration. L'atelier est appelé pour créer des pièces sur mesure à destination d’une clientèle de prestige. Mobiliers, luminaires, accessoires décoratifs, escaliers, rampes… Leurs pièces uniques s’installent peu à peu dans les plus belles demeures ou yachts du monde. Les deux jeunes artisans entrepreneurs sont notamment remarqués pour la dextérité rare avec laquelle ils manient le laiton, alliage précieux de cuivre et de zinc. Ils sont également appréciés pour leur créativité, leur façon de respecter les règles de l’art et les techniques ancestrales tout en les mariant à d’autres, plus contemporaines.

Une maitrise de A à Z du processus de fabrication

Aidés de leurs équipes, ils relèvent chaque jour de nouveaux défis pour séduire leur clientèle et donner corps à leurs rêves les plus fous. Ils n’hésitent pas à innover et à associer les métaux à d’autres matériaux nobles tels que le verre, le bois ou la pierre. Ils soignent l’intégration de leurs créations dans leur environnement. Leur autre atout : la maîtrise du processus de fabrication de A à Z.

Aujourd’hui installé à Vallauris, Atelier S&L Prestige réunit en effet sur un même plateau de plus de 1000 m2 un bureau d’études, un atelier de fabrication, ainsi qu’un un atelier de finition. Une recette qui se révèle gagnante. Depuis 2012, la croissance est constante. La jeune entreprise qui emploie désormais une vingtaine de personnes enregistre un chiffre d’affaires de quelque 2 millions d’euros. Et ce n’est qu’un début. Les commandes se multiplient, les prévisionnels sont au vert ! La labellisation Entreprise du Patrimoine Vivant, vient comme une cerise sur le gâteau : une prestigieuse reconnaissance de leur savoir-faire par l’État et le couronnement d'une success story azuréenne entre tradition et modernité !

