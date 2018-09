Assises de la Sécurité à Monaco : les nouveautés 2018

C'est le grand événement dans le domaine de la sécurité informatique : les Assises de la Sécurité et des systèmes d'information auront lieu du 10 au 13 octobre au Grimaldi Forum à Monaco. Cette année encore elles donneront le reflet de l’évolution des tendances du marché avec la mise en avant de technologies matures portées notamment par les grands acteurs du secteur. Des nouveautés aussi dans cette 18ème édition. Ainsi, le Forum a été complètement repensé afin de fluidifier la visite et de favoriser le networking afin que les participants des Assises puissent rencontrer dans les meilleures conditions les 160 partenaires présents ainsi que les associations professionnelles du secteur.

A découvrir également, l’espace Hexatrust qui réunit 20 entreprises françaises innovantes ainsi que le Tech Lab. C'est un nouvel espace où plusieurs partenaires viendront présenter leur complémentarité technologique autour de sessions de démonstration. Le Forum accueillera également l’espace "Monaco Cybersecurity Initiative" où seront réunies des entités monégasques dédiées à la sécurité numérique en Principauté.

Autre nouveauté : la création de 11 parcours thématiques réalisés à partir des contenus des Assises (ateliers, tables-rondes experts, conférences). Ces parcours ont pour objectif d’aider à appréhender ou à approfondir toutes les grandes problématiques de la cybersécurité (Gouvernance, Threat Intelligence, DevSecOps…).

Au chapitre des conférences, le premier temps forts de ces assises tient dans la conférence d’ouverture de Guillaume Poupard, Directeur Général de l’ANSSI le 10 octobre à 11h30 sur le thème "Anticipons pour ne plus subir". A noter également les 4 keynotes animées par de grands dirigeants internationaux qui viendront présenter leur vision du marché : Marc van Zadelhoff, General Manager IBM SECURITY ; Mike DeCesare, CEO de FORESCOUT ; Mikko Hypponen, Chief Research Officer de F-SECURE ; et Nico Fischbach, CTO de FORCEPOINT. Autre temps fort : la plénière, le 11 octobre de 18h00 à 18h45 ui sera animée suivant la tradition par une personnalité n’appartenant pas au monde de la cybersécurité. Elle aura pour invité cette année, Alain Baraton, Jardiner en chef du Domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles. Homme de terrain et de radio, il fera le parallèle entre la façon dont la nature s’organise pour parer aux menaces extérieures et le terrain d’affrontements numériques. Toujours stimulant

Les Assises, ce sont aussi de nombreuses tables rondes "experts",permettant d’évoquer avec des spécialistes et des utilisateurs finaux les grands sujets stratégiques et technologiques du moment. Au programme : "La cyber-résilience, nouvelle priorité pour le RSSI ?", "Comment la cybersécurité devient un accélérateur de business ?", "Cybersécurité et espace : besoins et perspectives", etc.

Deux grands prix seront également remis lors de ces assises : le Grand Prix des RSSI, le 10 octobre à 12h45 qui récompense les meilleures démarches ou projets professionnels; le prix de l’innovation, le 11 octobre à 18h00 qui vise à soutenir les jeunes entreprises européennes dans le domaine de la cybersécurité et à promouvoir l’innovation à travers des solutions répondants aux enjeux des organisations en matière de détection, de protection et de prévention des cyberattaques.