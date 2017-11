Assises Jeunes et Méditerranée à Villefranche-sur-Mer

Les 18èmes rencontres annuelles du Réseau Euro-Méditerranéen auront lieu à la Citadelle de Villefranche-sur-Mer du 7 novembre à partir de 9 heures au 9 novembre à 19 heures. Lors de ces 3 jours de débats et réflexions que sont les assises des Jeunes et Méditerranée, les acteurs incontournables de la protection et la sensibilisation de l’environnement marin et côtiers du pourtour méditerranéen vont se réunir pour explorer la thématique de l'écotourisme en Méditerranée. Les actions qui fonctionnent, qui ont déjà été testées seront présentées aux autres acteurs afin de trouver des solutions communes, concrètes et durables. Cet échange de bonnes pratiques permettra aux délégations d’envisager des solutions aux problématiques de leurs zones d’interventions.

Cette manifestation est organisée par le Centre de Découverte du Monde Marin, association d’éducation à l’environnement et au développement durable et sous le haut patronage du parlement européen. Cette structure est porteuse et animatrice du Réseau Euro-Méditerranéen. Les temps forts de l’événement s’articuleront autour des propositions des jeunes sur le thème, autour de conférences d’experts, autour d’ateliers et tables rondes.

Parmi les temps forts, l'ouverture officielle des Assises Jeunes et Méditerranée sous la présidence d’honneur du Réseau des Villes Euromed le mercredi 8 novembre à 9h30 et la soirée de clôture le jeudi 9 novembre à 19h00 au chapiteau de la citadelle de Villefranche-sur-Mer.