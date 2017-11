Assises nationales de la mobilité : un atelier le 15 novembre à Sophia

Les acteurs de la mobilité et habitants des Alpes-Maritimes sont appelés à participer à l'atelier sur les mobilités innovantes qui aura lieu le 15 novembre de 18h15 à 21h00, à Sophia-Antipolis (le lieu exact sera donné par mail suite à l'inscription). Pour contribuer aux Assises nationales de la mobilité et faire entendre les besoins et propositions des habitants de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, le préfet de région a initié 3 ateliers des territoires respectivement le 16 octobre à Marseille, le 13 novembre à Cadarache (Saint Paul lez Durance) et le 15 novembre à Sophia-Antipolis (Biot).

L'atelier participatif de Sophia-Antipolis (travail en petits groupes) est consacré aux enjeux et aux innovations en matière de mobilités sur les Alpes-Maritimes et notamment le littoral azuréen. Pour contribuer aux propositions à l'attention du gouvernement, acteurs des mobilités, usagers, start-up, collectivités de l’ensemble du territoire azuréen sont conviés à participer et à proposer des innovations en matière de mobilités.

Lancées en septembre 2017 par Elisabeth Borne, ministre chargée des transports, les Assises nationales de la mobilité se déroulent jusqu’en décembre 2017. Cette grande consultation s’adresse à tous les acteurs du territoire national et permettra de préparer la Loi d’orientation des mobilités, présentée au premier semestre 2018.

Pour le Président de la République et la ministre, il s’agit d’amorcer une transition en matière de mobilités en passant d’une politique majoritairement centrée sur les équipements et infrastructures à une politique répondant aux besoins de la population en intégrant toutes les potentialités et innovations. L’objectif des Assises nationales de la mobilité est de préciser ces besoins et d’identifier les leviers qui feront que les mobilités du futur soient plus solidaires, plus connectées, plus intermodales, plus soutenables, plus propres et plus sûres.